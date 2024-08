A Laveno Mombello torna l’antica tradizione della benedizione delle barche

Torna uno degli appuntamenti più antichi e significativi per Laveno Mombello. In occasione del Ferragosto Lavenese ritorna, mercoledì 14 agosto, la Benedizione delle Barche. Un’iniziativa, organizzata da Fondazione Officine dell’Acqua, in collaborazione con Associazione Vele d’Epoca Verbano, volta a ridare vita all’antica tradizione della benedizione delle barche dei pescatori, mezzi di sostentamento delle popolazioni rivierasche.

L’evento aperto a tutti è organizzato dalla ProLoco Laveno Mombello Cerro e patrocinato dal comune di Laveno Mombello. Questo appuntamento annuale è espressione della ferma volontà di recupero, salvaguardia e divulgazione delle usanze e tradizioni del nostro Lago. La riscoperta e la trasmissione della nostra storia rafforza l’identità locale e permette di sviluppare nuove opportunità turitico-culturali nel nostro splendido territorio da offrire a chi ancora non lo conosce.

Il programma prevede il raduno dei partecipanti, con qualsiasi tipo di barca, a remi, a vela a motore, mercoledì 14 agosto davanti a punta San Michele, alle ore 18:00, orario di partenza della processione.

Il corteo di barche sarà guidato dal burchiello con l’effige della Vergine, seguito prima dalle barche a remi e poi dalle altre e dirigerà, costeggiando il Parco delle Torrazze ed il Lungolago lavenese, verso il vecchio pontile della navigazione, per raggiungere il pontone dal quale verrà impartita la benedizione ai partecipanti.

L’invito alla partecipazione è esteso a tutti coloro che navigano (e non), per diletto, professione o agonismo, a mezzi privati (anche prestati) come ad associazioni, autorità ed enti pubblici