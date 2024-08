Vietata la vendita di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro durante il Ferragosto Lavenese

L’Amministrazione Comunale di Laveno Mombello ha emesso un divieto di vendita e somministrazione in bottiglie e bicchieri di vetro e in bottiglie di plastica chiuse, dal 13 al 17 agosto.

Nel periodo di Ferragosto, quando numerose manifestazioni animano la città, si registra un aumento significativo di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati fuori dagli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti. Questi oggetti, se rotti, rappresentano un rischio per l’incolumità dei pedoni e per il patrimonio pubblico e privato. Inoltre, il clima festoso può provocare episodi di euforia collettiva, aumentando il rischio di danni a cose e persone, come spiega l’ordinanza firmata dal sindaco Luca Carlo Maria Santagostino.

“Visti i pericoli per la cittadinanza e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale causati dai contenitori in vetro, spesso frantumati e lasciati sparsi nelle aree pubbliche, è stato ritenuto necessario adottare azioni per evitare danni e lesioni e per prevenire pericoli per la convivenza civile. Si è deciso, pertanto, di emanare un provvedimento temporaneo e circoscritto al periodo dal 13 al 17 agosto 2024.”

Ecco cosa prevede l’ordinanza

Per Bar, Ristoranti e Attività Commerciali:

È vietato l’uso di bicchieri di vetro e/o ceramica, tranne per i clienti serviti al tavolo nei ristoranti. È vietata la vendita di bevande in bottiglie di vetro e/o ceramica. Gli operatori commerciali possono versare il contenuto delle bottiglie, ma non possono lasciare ai clienti le bottiglie stesse. La mescita deve avvenire solo in bicchieri di carta o materiale riciclabile. È vietata la vendita di bevande in bottiglie di plastica chiuse. Gli operatori devono aprire le bottiglie e gettare il tappo prima di consegnarle ai clienti. È vietata la vendita di bevande in lattine chiuse.

Per Supermercati:

Le restrizioni alla vendita di bottiglie di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e lattine chiuse sono valide dalle ore 14.00 fino alla chiusura del giorno 15 agosto.

Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa da €100,00 a €500,00.