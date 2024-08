Comunità montana, entra nel vivo l’amministrazione “Castoldi II“, territorio e servizi le priorità

«Anche in questo mandato cercheremo di rappresentare il più possibile tutti i punti di vista del territorio e ci impegneremo senza risparmiarci per venire incontro alle reali e primarie esigenze dei Comuni. Azioni concrete da portare a termine e tante altre novità ci attendono da oggi in avanti».

Lo afferma Simone Castoldi, sindaco di Rancio Valcuvia e rieletto presidente della comunità montana valli del Verbano che racchiude i rappresentanti di 32 comuni dell’Alto Varesotto fra lago Maggiore Valli.

L’elezione di Castoldi come si ricorderà è il frutto di una mediazione fra partiti e soggetti politici territoriali che offre all’ente di secondo livello un ampio margine di maggioranza.

Dopo l’assemblea di una settimana fa sono state ufficializzate le cariche legate agli impegni dell’esecutivo, vale a dire la giunta.

Simone Castoldi guiderà Comunità Montana Valli del Verbano per altri cinque anni. Nel suo compito, il primo cittadino di Rancio Valcuvia sarà accompagnato dalla Giunta Esecutiva composta dai riconfermati Emilio Ballinari (Comune di Agra) e Marco Fazio (Comune di Germignaga) e dalle novità rappresentate da Valeria Squitieri (Comune di Luino) e Marco Galbiati (Comune di Castello Cabiaglio).

Per quanto concerne le deleghe saranno così divise:

Simone Castoldi: Presidente con delega alla sicurezza, territorio, lavori pubblici e personale

Marco Fazio: Vicepresidente e assessore alla cultura, istruzione e protezione civile

Emilio Ballinari: assessore alle politiche sociali, servizi associati e al bilancio

Valeria Squitieri: assessore al turismo, ambiente e sentieristica

Marco Galbiati: assessore all’ecologia, all’agricoltura e GEV.

La maggioranza che sostiene Castoldi ha sottoscritto un documento politico depositato alla vivilia dell’Assemblea dei sindaci – organo statutario – nel quale sono scritte le linee programmatiche dell’amministrazione, che si fondono su diverse direzioni di intervento, tese in sintesi a bilanciare valorizzazione turistica e sviluppo del settore primario, garantendo una forte sostenibilità ambientale.

Uno dei temi sui quali l’amministrazione Castoldi intende intervenire riguarda quello dei servizi associati, e in particolare della raccolta rifiuti, ambito centrale e primario dove Comunità montana da anni è ente che raccoglie desiderata ed esigenza del territorio su questa tematica che verrà seguita cercando di contenere i costi di smaltimento e stimolare il recupero dei materiali.

Fra le novità il documento programmatico annuncia l’attivazione di un immobile di Comunità montana sito a Cittiglio che fungerà da “polo dei servizi sociali“ (servizio sociale di base, servizio di tutela minori, servizio di inclusione sociale, nucleo inserimento lavorativo).

In caso di cessazione dalla carica per qualsivoglia motivazione gli assessori supplenti per la giunta sono: Ivan Vargiu, Federico Raos, Marina Salardi, Samuel Lucchini (rispettivamente sindaci di Maccagno con PV, Orino, Ferrera V., Gemonio)