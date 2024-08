Concerto blues d’eccellenza al bar dei Pescatori di Germignaga con Dana Gillespie e Lorenzo Bertocchini

Serata di rilevanza internazionale domani, venerdì 23 agosto, al Bar dei Pescatori di Germignaga (via Toti, 36). Attesa sul palco Dana Gillespie, blues-woman inglese originaria del Surrey, che ha iniziato la propria carriera musicale intorno alla metà degli Anni ’60. (Nella foto scattata da Alessandra Bertoni: Lorenzo Bertocchini e Dana Gillespie)

74 anni, 74 album pubblicati, Gillespie ha collaborato (tra gli altri) con John Carter, Ken Lewis, e il suo fidanzato storico David Bowie (in “The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars”). Nel 1973 ha interpretato Maria Maddalena in “Jesus Christ Superstar” di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice.

Le sue canzoni spaziano tra il teen pop, il folk, il rock e il blues. Quest’ultimo genere è il suo vero grande amore e le permette di sprigionare tutta l’emozione che ha nella voce, che è al contempo graffiante e melodica.

Al cinema la si ricorda nei film “La Perdizione” (1974), “Il Cagnaccio Dei Baskervilles” (1978) e “Il Lenzuolo Viola” (1980).

Domani sera Dana sarà accompagnata dal folk/rocker varesino Lorenzo Bertocchini, che si esibisce dal vivo dal 1990 e da sempre scrive e registra brani che originali lo sono davvero: “Happy Island”, “I Left My Pants In Buguggiate”, “You Like, I like” e “Giugiù Blues” ne sono un esempio.

Bertocchini suona chitarra, ukulele e armonica, e trae da tutte le radici della grande musica americana: il folk, il country, il blues, il rockabilly.

Il cantautore varesino ha suonato ovunque in Italia, Europa e USA ed ha pubblicato sei CD. Cinque con brani originali e uno con canzoni di Bruce Springsteen, artista con il quale si è ritrovato sul palco qualche anno fa, nel New Jersey.

Tra gli altri artisti che Lorenzo ama “rivisitare” dal vivo ci sono Bob Dylan, Leonard Cohen, Tom Waits, Jerry Lee Lewis e Chuck Berry.

Si comincia alle 21.00 con il duo formato dalla cantante Camilla Gainotti e dal chitarrista Antonio Savinelli, poi salirà sul palco Lorenzo Bertocchini accompagnato dal suo chitarrista storico Giorgio Caserini (che contemporaneamente suona anche il cajon ed è nel coro) e per qualche brano dal pianista Antonio Davì.

Il culmine del concerto sarà sicuramente quando sul palco verrà invitata Dana Gillespie, per una collaborazione che promette scintille blues, e non solo.

La serata è in memoria di Vincenzo Gainotti, amato pediatra e neonatologo: la Canottieri Germignaga curerà e gestirà lo stand gastronomico a partire dalle 19.30

Il ricavato sarà destinato in parte all’ Associazione ProTIN ( TERAPIA INTENSIVA NEONATALE) dell’ospedale Sant’Anna di Como e in parte all ‘acquisto di attrezzature sportive per la canottieri di Germignaga. (ingresso libero)