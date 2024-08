“Consegna del pacco sospeso”: quella email è una truffa

Se ricevete una email che he per oggetto “Consegna del pacco sospeso” e nel testo vi dice che il pacco “è stato fermato all’hub di distribuzione (oneri doganali in sospeso)” con un codice di monitoraggio e un link da aprire per inserire i vostri dati sensibili, allora sappiate che è una truffa.

Gli account email sembrano affidabili perché riproducono in modo credibile spesso colori e aspetto di quelle dei maggiori vettori. L’oggetto e il messaggio indicano che c’è un pacco in giacenza per diversi motivi: oltre agli oneri doganali, viene indicata anche la tracciatura del pacco o la mancanza di alcune informazioni necessarie alla consegna.

La truffa ha maggiori probabilità di successo se si apre l’email dal telefono cellulare.