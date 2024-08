“Daremo tanti buoni motivi per tornare allo stadio a tifare Varese”

In un lungo pomeriggio di sole, al “Vittore Anessi” di Gavirate, il Città di Varese Calcio ha sollevato definitivamente il velo sulla squadra che sotto la guida di mister Roberto Floris proverà a riportare i colori biancorossi nella terza serie. L’obiettivo è quello, nella speranza che la società possa tornare a circondarsi dell’affetto dei propri tifosi, oggi presenti in buon numero (compresa la rappresentanza della Curva Nord) dopo i chiari di luna degli anni scorsi.

Tifosi che si dovranno accontentare di posti in tribuna: con il lancio della campagna abbonamenti è infatti arrivata la certezza che il settore Distinti del “Franco Ossola” resterà chiuso. Un peccato, ma la società conta a questo punto di riempire le gradinate disponibili, magari con un buon numero di tessere (vedi in basso) stagionali staccate nelle prossime settimane.

«Sono convinto che il calcio che proporremo, riporterà tanta gente sugli spalti a tifare Varese» è il proclama di Antonio Rosati, affiancato per l’occasione da Massimo Foghinazzi, numero uno del Gavirate ma anche del settore giovanile biancorosso nell’ottica di un’alleanza rinfrancata dal pomeriggio del campo “Anessi”. «Il Varese è il vertice della piramide ma al di sotto c’è una base sempre più solida fatta di rapporti, squadre e impianti» ripetono Rosati e Foghinazzi mentre alle loro spalle prendono posto le cinque formazioni presentate oggi. Ovvero le due senior (i rossoblu disputano l’Eccellenza), le due juniores e la femminile biancorossa.

LA CAMPAGNA ABBONAMENTI

«Abbiamo fatto sforzi per permettere ai tifosi di sottoscrivere gli abbonamenti nell’unico settore aperto, la tribuna» dice Antonio Rosati nel momento di presentare prezzi e modalità della tessera stagionale. Due le proposte, una “normale” e una “super”.

Partiamo da quest’ultima che si chiama “Abbonamento Biancorosso” e che è una sorta di all inclusive perché comprende (per 360 euro) di assistere a tutte le gare interne di campionato, Coppa Italia, eventuale post season oltre ai match della femminile, della Juniores Nazionale e delle giovanili.

La proposta standard invece costa 120 euro (80 il ridotto under 16 e over 70; gratis gli under 10) e comprende le gare interne del Varese senza eventuali turni di post season.

Gli abbonamenti si possono acquistare online sul sito Diyticket dal 26 agosto oppure in presenza alle Bustecche in occasione della rifinitura del Varese (sabato 31 agosto, sabato 7 e 14 settembre) o allo stadio prima delle partite casalinghe dell’1 settembre (con la Varesina in coppa) e del 15 settembre (con l’Albenga in campionato) dalle 10 alle 14.

Chi avesse problemi con queste modalità può inviare una e-mail all’indirizzo info@cittadivarese.it segnalando nome, cognome, data di nascita e accordarsi per completare l’iter.

L’AMICHEVOLE

Il test sul campo, a una settimana dalle prime gare ufficiali della stagione, ha visto un Varese che ha un po’ risentito del lavoro degli ultimi giorni e dello scoppiettante match con il Piacenza vissuto su ritmi ben superiori. Un solo gol nel primo tempo dopo lo spavento creato dal Gavirate (traversa di Kasaka): Gubellini è andato a segno dopo alcune occasioni dei suoi fissando al 39′ l’1-0. Nella ripresa tra il 14′ e il 23′ il Varese ha calato il tris con Barzotti, Valagussa e il solito Banfi per certificare il 4-0 conclusivo. «Abbiamo risentito un po’ dei carichi di lavoro ma oggi va bene così – spiega mister Floris – Ora due giorni di riposo e poi la “settimana tipo” che utilizzeremo nel corso del campionato, con la volontà di recuperare un po’ di spunto e velocità».