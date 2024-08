Il Varese segna e si fa riprendere: 2-2 nel test con il Piacenza

Quattro reti – due per parte – tutte nel primo tempo hanno definito il risultato finale del penultimo test prestagionale del Varese di mister Floris. Di fronte ai biancorossi un’altra nobile del calcio provinciale ridiscesa in Serie D, il Piacenza, affrontato sul campo di Travo, località della provincia emiliana.

Il canovaccio della partita parla di un Varese andato due volte in vantaggio e ripreso nel giro di pochi minuti dagli avversari: in entrambi i gol c’è stato lo zampino di un ispirato D’Iglio che prima ha pennellato la punizione poi prolungata da Banfi verso Molinari che al 4′ ha segnato l’1-0. Poi con un passaggio preciso in profondità che ha messo in moto Barzotti (29′) abile a superare il portiere Di Giorgio.

In un primo tempo vivace però, anche il Piacenza ha detto la sua recuperando i due svantaggi anche grazie a qualche imprecisione della retroguardia di Floris. Così al 7′ è andato a segno Recino, su ribattuta dopo una prima prodezza di Ferrari mentre al 32′ è stata la volta di Bachini a segno dal limite sugli sviluppi di una punizione respinta di pugno dall’estremo difensore varesino.

La ripresa ha offerto minori spunti, un po’ per il caldo che si è fatto sentire nelle gambe e un po’ per gli avvicendamenti sul campo tipici di queste partite. D’Iglio è stato ancora tra i più ispirati sia provando la conclusione sia alimentando i compagni. In campo dal 18′ anche Bilaro Azizi ma il pomeriggio del giovane centrocampista non è certo da incorniciare: al 37′ ha infatti rimediato un cartellino rosso per un fallo su Mauri. A quel punto il Piacenza ha provato a chiudere i conti ancora con Recino e quindi con Solerio arrivato da solo davanti a Ferrari (tiro alto) ma il punteggio non si è schiodato.

SABATO A GAVIRATE – In vista dell’esordio del 1° settembre contro la Varesina in Coppa Italia, la società biancorossa ha previsto un ultimo test per sabato 24 a Gavirate: appuntamento alle ore 15 per un allenamento congiunto con i rossoblu al centro sportivo “Anessi”. A seguire la presentazione ufficiale della prima squadra dalle ore 18.