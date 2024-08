Di chi è questa cornacchia?

A Varese in zona Via Carnia è stata trovata una cornacchia ..sembra addomesticata perché si fa avvicinare ed è dotata di bracciale ma non è stata possibile prenderla perché la ragazza che l’ha trovata ha quattro gatti.

Il codice sul braccialetto dell’animale è H 7.0 442 IT 24

Per informazioni Jennifer Cusumano e il suo numero di telefono è +39 3792006338.