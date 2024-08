Due ragazzi cadono dalla moto, a Brezzo di Bedero interviene l’elisoccorso

Due ragazzi di 15 e 16 anni sono rimasti feriti in un incidente stradale domenica pomeriggio, 18 agosto, sulla strada provinciale SP31 nel comune di Brezzo di Bedero.

L’incidente si è verificato intorno alle 17: per cause ancora in corso d’accertamento i due ragazzi sono caduti dalla moto su cui viaggiavano mentre affrontavano un tornante. (foto di repertorio)

Sono intervenute due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso di Como. I ragazzi sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Luino per gestire la situazione e garantire la sicurezza della strada.