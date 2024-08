È Giuseppina Bardelli la donna dispersa in Forcora. Le ricerche continuano

I figli della donna dispersa in Forcora dalla giornata di mercoledì 21 agosto, hanno diffuso una foto e alcune informazioni che potrebbero essere utili nelle ricerche.

Il nome dell’anziana è Giuseppina Bardelli, di 88 anni, residente a Malnate. Il pomeriggio in cui è uscita con il figlio per un’escursione nei boschi di Maccagno «era vestita con maglietta bianca, pantaloni blu e scarponcini. Aveva con sé un cestino vimini, un bastone da funghi e occhiali da vista». Delle locandine con la descrizione dell’anziana e la sua fotografia sono state appese in queste ore anche in alcune bacheche del comune invitando chi avesse eventuali informazioni a rivolgersi al 112.

Intanto in Forcora si continua a cercare. Le ricerche erano partire dal momento in cui i famigliari hanno lanciato l’allarme e sono diverse le squadre di soccorso – tra vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile e volontari – che stanno perlustrando da giorni il territorio. Nelle operazioni, che sono riprese questa mattina, sono coinvolte anche unità cinofile e droni.