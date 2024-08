È morto il turista francese investito in via Sacco a Varese

Non ce l’ha fatta il turista francese di 79 anni rimasto vittima di un investimento venerdì scorso in via sacco a Varese. Le sue condizioni erano apparse molto gravi: ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di varese è morto questa mattina martedì 13 agosto.

L’uomo stava attraversando nella centralissima via varesina quando è stato colpito da una vettura proveniente da via Marcobi. In un primo momento l’automobilista non si era fermato per soccorrere l’anziano che era insieme ai famigliari, la moglie la figlia e tre minorenni. Il conducente, un trentenne italiano, si era poi costituito presentandosi spontaneamente alle autorità.