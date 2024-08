Emergency ricorda Gino Strada, scomparso tre anni fa: “Grazie a lui curate 13milioni di persone”

Tre anni dalla scomparsa di Gino Strada.

Il 13 agosto del 2021 si spegneva il fondatore di Emergency.

Medico, attivista, uomo dall’innegabile carisma, ha cambiato profondamente la narrazione di guerra, portando in primo piano le conseguenze dei conflitti bellici sulle vittime civili e chiamando ciascuno di noi ad una riflessione profonda sul bisogno di pace.

Emergency lo ricorda oggi con un messaggio ricco di sentimento e proponendo l’intervista che Strada fece al Maurizio Costanzo show nel 1994, quando si fece conoscere al grande pubblico con un intervento che scosse le coscienze di tutti.

Esattamente tre anni fa ci lasciava Gino Strada, chirurgo e fondatore di EMERGENCY.

Gino ha saputo raccontare l’unica verità della guerra – le sue vittime – a milioni di persone.

Ha fatto scoprire all’Italia l’orrore delle mine antiuomo, mostrando a tutti le loro conseguenze.

Di fronte all’ingiustizia della guerra ha saputo coinvolgere tantissime persone, unite da idee semplici e universali: chi ha bisogno va aiutato, la guerra deve essere abolita, i diritti devono essere di tutti.

In molti lo hanno conosciuto nel 1994, ospite al Maurizio Costanzo Show. Stava per partire per il Ruanda.