Estate di soddisfazioni per la Rari Nantes Saronno

Si è chiusa con tante soddisfazioni l’estate degli atleti della Rari Nates di Saronno che dal 5 al 9 agosto sono stati impegnati a Roma nelle qualificazioni dei Campionati italiani categoria Junior e Cadetti e dal 9 al 12 agosto in quelle per le categorie Senior e Ragazzi.

Per la categoria Junior e Cadetti tre le atlete qualificate, accompagnate dal direttore tecnico Leonardo Sanesi. Sono Giorgia Bertasi che ha gareggiato nei 200 dorso e nei 200 farfalla difendendo le proprie posizioni; Asia Villa che nei 100 rana è salita in alto di 10 posizioni arrivando 13esima e nei 200 rana ha mancato la finale per pochissimo classificandosi 11esima, e portando a casa anche un ottimo piazzamento nei 200 misti con un bel 17esimo posto. Infine Eleni Moia che nei 100 farfalla ha scalato la classifica fino alla finale in cui ha chiuso al decimo posto e ha conquista il secondo posto nei “suoi” 200 farfalla con una gara entusiasmante.

Per le categorie Senior e Ragazzi gli atleti qualificati sono Claudia Varisco, che ha chiuso con le sue gare veloci dei 50 dorso e dei 50 farfalla la sua stagione eccezionale con partecipazione ad assoluti Open, assoluti, Sette Colli, medaglie ai regionali invernali ed estivi, campionati italiani di categoria; Tommaso Porcu che si è qualificato in diverse gare, tra cui farfalla e misti, e ha migliorato le sue prestazioni nella “sua” rana mancando la finale A sia dei 100 che dei 200 rana per pochissimo, e Fabrizio Fuscaldo che dopo una stagione un po’ complicata ha chiuso alla riscossa con le sue gare e soprattutto con un grande 100 dorso in finale B con un anno di anticipo.

Molto soddisfatti i dirigenti della Rari Nantes: «Complimenti e grazie ai nostri atleti e alle nostre atlete per l’impegno dimostrato e per aver raggiunto questi importanti traguardi. Un immenso grazie infine al direttore tecnico Leonardo Sanesi per il lavoro svolto, per la sua presenza costante e per la dedizione alla società e ai suoi atleti».