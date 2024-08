Fiamme a Stabio in una ditta per la produzione di batterie. Ferito un operaio italiano

(Foto di repertorio) La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 13 presso una ditta per la produzione di batterie in via Laveggio a Stabio vi è stato un incendio. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, delle sostanze chimiche contenute in un armadio hanno preso fuoco andando ad ustionare un 45enne operaio italiano della provincia di Como.

A titolo precauzionale si è resa necessaria l’evacuazione di una cinquantina di persone. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Mendrisio e della Polizia comunale di Stabio, i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Mendrisiotto nonché i soccorritori del Sam. In base a una prima valutazione medica, il 45enne ha riportato gravi ustioni tali da metterne in pericolo la vita mentre due altri dipendenti una leggera intossicazione da fumo e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale.