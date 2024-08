Fiamme dalla cucina, incendio in un appartamento a Bellinzona

Nella serata di ieri, poco prima delle 21.30, è scoppiato un incendio in un appartamento di uno stabile in via Caratti a Bellinzona. Per cause che l’inchiesta della polizia cantonale dovrà stabilire, il rogo è divampato a partire dalla cucina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Bellinzona, i pompieri di Bellinzona, che hanno domato in breve tempo le fiamme, nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona. Lo stabile è stato temporaneamente evacuato e non si lamentano feriti o intossicati. Via Caratti è stata chiusa al traffico per facilitare le operazioni di spegnimento. Al vaglio la posizione dell’inquilino, ora ricoverato presso una clinica.