Fugge dal comando della polizia locale di Busto Arsizio prima del rimpatrio

Ha approfittato di un momento di distrazione degli agenti presenti in quel momento al comando della polizia locale di Busto Arsizio per aprire la finestra, saltare dal davanzale e far perdere le sue tracce.

È fuggito così un ragazzo marocchino di 21 anni sottoposto a fermo per identificazione e in attesa del volo che lo avrebbe riportato in patria. Il ragazzo era stato fermato nel corso della giornata di venerdì da una pattuglia della polizia locale e portato al comando perle pratiche di rimpatrio e foto segnalamento dal momento che risultava irregolare sul territorio nazionale poiché con permesso di soggiorno scaduto.

Il giovane sarebbe stato sottoposto a procedimento di espulsione con volo in partenza dalla frontiera aerea di Malpensa, ma qualcosa nella procedura di custodia del fermato è andato storto e la consegna al personale della Polaria non è mai avvenuta dal momento che si è verificata la clamorosa fuga.

Il comando dei vigili di Busto Arsizio a quanto risulta non è provvisto di camere di sicurezza o locali in grado di garantire analoghe funzioni. La notizia si è rapidamente diffusa in città anche alla luce del grande numero di agenti, in divisa e con auto di servizio impegnati nelle ricerche nel pomeriggio di venerdì. Ricerche, per il momento senza esito nonostante le note di rintraccio diramate anche alle altre forze dell’ordine.