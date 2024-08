Gavirate, i lavori sul lungolago continuano. Zocchi: “bene la collaborazione con attività e Proloco”

Le insolite precipitazioni che hanno colpito il Varesotto in primavera e fino all’inizio dell’estate hanno reso impraticabile il lungolago di Gavirate.

Frequenti i sopralluoghi da parte dell’amministrazione e del personale tecnico, che hanno monitorato la situazione giorno per giorno e l’hanno portata anche all’attenzione degli enti sovracomunali. «Appena le condizioni l’hanno reso possibile, come tutti i nostri concittadini avranno potuto vedere, siamo intervenuti per ripristinare la fruibilità dell’area lacustre» assicura il vicesindaco Roberto Zocchi, assessore ai lavori pubblici (Foto: il cantiere che delimita la zona della vecchia passerella; si procederà alla rimozione a fine agosto).

«Restano rimandati ad un ulteriore abbassamento della quota del lago gli interventi di ispezione delle varie sorgive presenti nella zona. Si è anche proceduto a compartimentare e predisporre l’area di cantiere prospicente alla passerella, per procedere con la rimozione negli ultimi giorni di agosto».

L’amministrazione sta vagliando diverse possibilità per la sostituzione dell’iconica passerella, considerando anche che, essendo un bene disponibile a tutti e non solo ai residenti, sarebbe auspicabile una condivisione della spesa. «La cosa importante ora è lasciare alle spalle gli atteggiamenti polemici per trovare nuove sinergie», sottolinea Zocchi. Conclude il sindaco Massimo Parola: «Abbiamo aperto un tavolo con gli esercenti del lungolago, il fiduciario Ascom e Proloco – a cui va il nostro apprezzamento per i lavori di ripristino e di ordine che ha svolto sulla passeggiata – e che viene gestito dall’assessore al commercio Orlandi. L’obiettivo è collaborare proattivamente affinchè il lungolago sia sempre più bello».