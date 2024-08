Giorgia Meloni consegna il tricolore a Nicolò Martinenghi

Compleanno a Casa Italia per Nicolò Martinenghi: l’oro varesino dei 100 rana si sta preparando a disputare la staffetta 4×100 mista e in un giorno senza gare (giovedì 1° agosto) ha potuto spegnere le sue 25 candeline. Curiosamente nello stesso giorno in cui la “sua” amata Pallacanestro Varese ne compie 79.

Come regalo, Martinenghi ha ricevuto anche il “Tricolore Italiano”, la bandiera nazionale, per mano di una inviata speciale a Parigi, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il primo ministro era atteso per oggi nella capitale francese (nei giorni scorsi era invece presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha assistito anche alla cerimonia inaugurale) di ritorno da una visita in Cina e ha voluto complimentarsi sia con Martinenghi sia con Thomas Ceccon, oro nei 100 dorso.

«Siamo voluti passare a Parigi a salutare gli atleti, ringraziare l’organizzazione e il Coni: penso sia dovere delle istituzioni esserci soprattutto per queste ragazze e questi ragazzi, che fanno sacrifici per anni sperando di sentir suonare l’inno nazionale, di veder sventolare la bandiera tricolore. La nazione nel suo complesso deve dire grazie a loro per questi sacrifici, per questo impegno, per questa dedizione».

Meloni è intervenuta anche sul caso che ha visto coinvolta la pugile italiana Angela Carini, ritiratasi dopo 46″ dal match contro la controversa algerina Khelif: «Io penso che atleti che hanno caratteristiche genetiche maschili, non debbano essere ammessi alle gare femminili – ha detto – E non perché si voglia discriminare qualcuno, ma per tutelare il diritto delle atlete a poter competere ad armi pari».

Dopo aver visitato Casa Italia (il palazzo di rappresentanza che in ogni manifestazione internazionale diventa sede della delegazione azzurra) Meloni ha scelto di recarsi alla partita Italia – Paesi Bassi di pallavolo femminile (in campo anche la “nostra” Caterina Bosetti) e alla finale individuale femminile di ginnastica artistica.