Ceccon imita Martinenghi: anche il secondo oro olimpico italiano arriva dal nuoto

Non è stata una giornata particolarmente felici per gli Italiani questo lunedì 29 luglio alle Olimpiadi di Parigi. Nelle competizioni che sono da sempre serbatoio di medaglie per gli Azzurri, sono arrivate diverse delusioni. Il quinto posto di Danilo Sollazzo nella carabina 10 metri è stato un buon risultato ma che ha lasciato anche un po’ di amaro in bocca per una medaglia svanita.

Sesta l’Italia nella finale a squadre di ginnastica artistica, nella quale era impegnato anche Nicola Bartolini, portacolori della Pro Patria ginnastica.

Anche nel judo Manuel Lombardo ha trovato le stesse difficoltà di Odette Giuffrida. Qualche decisione arbtrale ha fatto storcere il naso, tenendo fuori dal podio l’atleta torinese.

È quindi ancora il nuoto a portare gioie allo sport italiano: Thomas Ceccon fa esultare l’Italia vincendo la medaglia d’oro nei 100 dorso. Grande gioia per l’atleta di Thiene che dimostra di essere un fenomento assoluto chiudendo in 52″00.

Pochi minuti dopo è invece amara l’acqua parigina per Benedetta Pilato, che nei 100 rana – la stessa gara che ha incoronato Martinenghi al maschile – resta giù dal podio per un centesimo. Quarta piazza per la tarantina che ha mancato l’affondo nel finale per raggiungere le medaglie.

Dalla scherma, dopo diverse delusioni al maschile e femminile, il pisano Filippo Macchi nella finale del fioretto conquista la medaglia d’argento. Il toscano viene sconfitto dall’atleta di Hong Kong Cheung solo all’ultima stoccata, 15-14, dopo tre scambi rivisti al var dagli arbitri.