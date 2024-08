I Mastini riabbracciano il loro pubblico con ambizioni ed entusiasmo

Nella serata di lunedì 26 agosto i Mastini dell’hockey Varese hanno inaugurato la nuova stagione 2024-2025 con il primo allenamento svolto a porte aperte e con accesso gratuito per i supporters gialloneri all’Acinque Ice Arena.

Ad assistere alla seduta serale del roster guidato dal nuovo Coach Gaber Glavic, sono accorse circa 400 anime distribuite tra posti a sedere e posti in piedi, già carichi in vista del nuovo campionato, ormai alle porte.

La Curva Nord ha subito esposto uno striscione che recitava “Te lo chiedo con il cuore, Dai Varese torna campione”. Naturalmente, si riferisce al sogno e all’obiettivo della squadra giallonera di riprendersi il titolo, che lo scorso anno è sfuggito solo all’ultimo atto nel confronto con il Pergine che a sua volta si è aggiudicato la palma di campione di IHL.

L’allenamento è iniziato con un momento di riscaldamento con dei giri di campo, per poi proseguire con una serie di azioni con tiro finale con la squadra divisa in due gruppi. Nella metà campo di sinistra un gruppo contraddistinto da una maglietta gialla, mentre nell’altro scorcio di pista quelli in completo nero. Poi si è proseguito con una partitella a tutto campo tra i due gruppi. A seguito del piccolo match sono stati provati i rigori, tra gli “olè” del pubblico che non ha cessato neanche per un secondo di sostenere i suoi beniamini.

In conclusione, i protagonisti hanno concesso un giro di campo per ricambiare il supporto del pubblico a suon di ticchettii sulle vetrate che circondano il terreno di gioco soffermandosi sotto la curva rispondendo al coro “vi vogliamo sotto la curva”.

Il prossimo appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario è fissato per sabato 31 alle 18:30 quando verrà disputato il test contro il Chiavenna, la prima delle tre amichevoli casalinghe. Le restanti due sfide saranno contro i cugini e rivali del Como e contro la compagine svizzera del Bellinzona che ha sostituito la sfida saltata contro il Merano. Queste prime uscite permetteranno alla squadra di coach Gaber Glavic di prepararsi al meglio in vista del campionato. Poi, dal 21 settembre si inizierà a fare sul serio con il primo appuntamento ufficiale sempre in territorio varesino contro la formazione altoatesina del Dobbiaco.