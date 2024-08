I sindaci Scazzosi, Frigeri, Ghioldi e Martelozzo dalla Valle Olona all’incontro con il Prefetto

C’erano quasi tutti: hanno indossato la fascia tricolore e sono partiti dalla Valle Olona con direzione Varese, con lo scopo di partecipare ad un evento importante e ricco di significato.

Dopo le elezioni dello scorso giugno, infatti, il prefetto Salvatore Pasquariello ha deciso di incontrare i neo eletti sindaci in un incontro che si è rivelato esser non solo formale, ma arricchito da scambi di vedute e riflessioni sulle difficoltà degli Amministratori locali e dei comuni che amministra no. Presenti anche il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini e all’assessore regionale agli Enti Locali Massimo Sertori.

Entusiasti i partecipanti, rientrati alle loro scrivanie forti della consapevolezza della vicinanza della Prefettura nelle problematiche quotidiane.

Questi i commenti dei sindaci partecipanti arrivati dalla Valle Olona.

(Per motivi di lavoro erano assenti Fabiana Ermoni da Gorla Minore, Emanuele Poretti da Gornate Olona e Gianni Montano da Olgiate Olona)

MARCO SCAZZOSI, SINDACO DI MARNATE

È’ stato un piacevole incontro dove tutti i sindaci presenti o delegati si sono presentanti: Tanti sindaci alla prima esperienza e altri con qualche mandato alle spalle . Quando mi sono presentato io e ho detto che per me era l’inizio della sesta legislatura, ho ricevuto i complimenti dei colleghi. Evidente davvero la grande disponibilità del Prefetto, del Presidente della Provincia e dell’assessore Regionale degli enti locali.

LUCIO GHIOLDI, SINDACO DI SOLBIATE OLONA

Ringrazio per l’ invito da parte del Prefetto e l’offerta di collaborazione con tutti gli enti superiori presenti: Regione, Provincia, ragioneria dello Stato, Upel. I problemi che affliggono i Comuni sono noti: pochi Segretari Comunali, personale comunale e l’ affidamento di minori da parte del Tribunale oltre agli aumenti dei costi per il sociale.

SILVANO MARTELOZZO, SINDACO DI CASTELSEPRIO

Ringrazio molto il Prefetto per l’incontro con i sindaci eletti e con il Presidente della provincia, che è stato propedeutico alla conoscenza dei problemi che affliggono i nostri comuni specialmente quelli di piccole dimensioni. Dissesto idrogeologico, sicurezza, manutenzioni e costi del sociale in aumento sono state le principali problematiche messe sul tavolo.

GIANCARLO FRIGERI, SINDACO DI CASTIGLIONE OLONA