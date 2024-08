I tre giorni di passione del Pronto Soccorso di Varese: “Oltre 150 accessi al giorno ma abbiamo avuto cura di tutti”

L’Asst Sette Laghi risponde all’articolo pubblicato sulla nostra testata questa mattina, relativamente ai problemi di sovraffollamento riscontrati tra il 17 e il 18 agosto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Circolo.

L’azienda fa sapere in una nota che effettivamente si è verificato un picco di accessi al servizio deputato all’emergenza-urgenza dell’Ospedale di Circolo di Varese, culminato tra il 16 e il 18 di agosto con un picco proprio nella notte tra sabato e domenica.

Nel dettaglio, si sono registrati 170 accessi nel giorno 16, di cui 46 trasportati in ambulanza, 154 accessi nel giorno 17, di cui 38 in ambulanza, e 153 accessi nel giorno 18, di cui 42 in ambulanza e 2 in elisoccorso.

In particolare, nella notte tra sabato 17 e domenica 18 agosto si sono registrati 52 accessi tra le ore 20 e le 8 del mattino successivo. Il personale ha gestito con efficienza tutti i casi, garantendo ad ogni paziente le cure appropriate e assistendo i casi con codice di priorità maggiore con massima tempestività.