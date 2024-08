Pronto Soccorso di Varese affollato: pazienti in attesa sulle barelle delle ambulanze

Pronto Soccorso dell’ospedale di Circolo affollato e pazienti in attesa sulle barelle delle ambulanze.

Una situazione che si è presentata ieri, domenica 18 agosto, e che ha creato non pochi disagi, alle persone che avevano bisogno di aiuto ma anche al personale ospedaliero. I pazienti che arrivavano in ambulanza sono stati sistemati sulle barelle in dotazione ai mezzi di soccorso, ma a causa dell’indisponibilità di letti, le barelle non sono state liberate, impedendo così alle ambulanze di ripartire.

Non è una situazione del tutto nuova. Anche se è entrata in funzione il 9 agosto, la nuova area centrale del pronto soccorso all’ospedale di Varese, la famosa barellaia, domenica l’elevato numero di accessi ha mandato un po’ in crisi il sistema. A farne le spese anche gli equipaggi delle ambulanze che sono rimasti bloccati in Pronto Soccorso in attesa di poter tornare ad operare sul territorio.

Come conferma chi era presente al Pronto Soccorso: “Sono stato testimone di una scena surreale al pronto soccorso del Circolo. Il 18 agosto a seguito del consueto sovraffollamento, in pronto soccorso si sono trovati a sera senza più barelle disponibili generando un effetto domino per cui i pazienti rimanevano parcheggiati in corridoio (e questa non è una novità), ma sulle barelle delle varie ambulanze le quali quindi non potevano ripartire. Ben quattro ambulanze con relativi equipaggi sono rimasti bloccati per ore senza poter essere presenti sul territorio in attesa che l’ospedale smaltisse la coda” .