“Il cinema? Non è mai stato così in salute”, Esterno Notte continua a piacere

Saranno le versioni restaurate di “Sbatti il mostro in prima pagina” di Marco Bellocchio (giovedì 5 settembre) e “Scarface” di Brian De Palma (sabato 7 settembre) i film annunciati a sorpresa che chiuderanno l’edizione 2024 di Esterno Notte. Da ricordare anche il concerto dei Gaia Cuatro, (3 settembre), gruppo nato dall’incontro di due fra i più talentuosi musicisti della scena jazz giapponese e due fra i maggiormente creativi ed innovativi musicisti argentini attivi in Europa.

La rassegna cinematografica di cinema all’aperto, arrivata alla sua 37esima edizione, è tra le più longeve d’Italia e il pubblico ha dimostrato anche quest’anno di ritenerla un appuntamento più che apprezzato. Si svolge principalmente ai Giardini Estensi di Varese, ma negli anni ha allargato il suo pubblico anche in altri comuni della provincia.

«Siamo molto contenti. In molti dicono che il cinema è morto non è così», commenta Gabriele Ciglia, neo presidente dell’associazione di Filmstudio 90 elencando tre serate andate sold out e un bilancio, da giugno ad oggi, tutto sommato positivo.

«Ad ora abbiamo staccato poco più di 3.000 biglietti, solo nell’arena di Varese, senza considerare le decine di proiezioni in provincia. Bisogna considerare che diverse serate di giugno sono state rovinate dal mal tempo, seppur non abbiamo mai annullato una proiezione. Abbiamo poi fatto una pausa di proiezioni ai Giardini Estensi, dall’11 luglio al 4 agosto per permettere lo svolgimento del Varese Summer Festival e la ripresa è stata ottima. Nelle prime due settimane di agosto abbiamo fatto tre sold out (Palazzina Laf, La chimera, C’era una volta in Bhutan), purtroppo dovendo anche mandare via decine di persone. E in altre due serate (Past Lives, The Holdovers) abbiamo avuto più di 200 spettatori, andando vicini a riempire tutti i posti, in totale sono 266, molto ridotti rispetto all’anno scorso».

E rispetto alle presenze aggiunge: «Abbiamo controllato i dati Cinetel regionali e in queste serate di agosto spesso siamo stati l’arena (cinema all’aperto) con più spettatori in regione. Settimana scorsa solo certi multisala riuscivano a fare più ingressi giornalieri con un singolo film, sempre e solo il blockbuster del momento». Insomma, Esterno Notte piace da quasi quarant’anni e continua a piacere: «Speriamo di far sempre meglio, ora mancano ancora delle proiezioni e siamo felici di continuare a vedere il pubblico che ci segue».

Il concerto di Gaia Cuatro ai Giardini Estensi di Varese

Tra gli ultimi appuntamenti, da segnare in agenda, il concerto di martedì 3 settembre con i Gaia Cuatro, sorprendente gruppo nato dall’incontro di due fra i più talentuosi musicisti della scena jazz giapponese e due fra i maggiormente creativi ed innovativi musicisti argentini attivi in Europa. Due mondi diversissimi che si uniscono attraverso la musica: l’Argentina, un paese che non è solo tango, ma è folclore colorato da incredibili varietà ritmiche, da passionali armonie, da poesia che è parole e musica al tempo stesso; il Giappone, dove la tradizione è fatta di estetica, eleganza, raffinatezza, dove le forme sono curate e delicate, il tempo è rarefatto e l’anima è pacata. Il risultato è da lasciare senza fiato.

Aska Kaneko – violino e voce

Gerardo Di Giusto – piano

Carlos “el tero” Buschini – basso e contrabbasso

Tomohiro Yahiro – batteria e percussioni

saranno sul palco per celebrare i 20 anni di attività del gruppo!

