I Gaia Cuatro festeggiano vent’anni e tornano a Varese, live ai Giardini Estensi

Quest’anno ricorre il ventennale del gruppo Gaia Cuatro, già ospiti al Cinema Nuovo in un mitico concerto nel novembre 2010 con special guest Paolo Fresu, ora con una carriera ricca, entusiasmante, piena di successi in tutto il mondo. ASKA KANEKO (violino e voce), TOMOHIRO YAHIRO (batteria e percussioni), GERARDO DI GIUSTO (piano) e CARLOS BUSCHINI (basso e contrabbasso) torneranno il 3 settembre 2024 ai Giardini Estensi di Varese per una data imperdibile. Il concerto è la proposta di musica dal vivo della rassegna Esterno Notte organizzata da Filmstudio 90 APS.

I Gaia Cuatro sono un gruppo nato dall’incontro tra alcuni dei più talentuosi, creativi e innovativi musicisti della scena jazz giapponese e argentina e sono un esempio di come la musica riesca a creare legami anche tra mondi completamente diversi. I quattro musicisti si sono incontrati nel 2003 a Parigi, affascinati dalle reciproche differenze, e hanno pensato di lasciarsi contaminare l’uno dall’altro, iniziando dal 2004 a suonare insieme in giro per il mondo. (Kino Music)

Gaia Cuatro è una realtà che ha ormai conquistato mezzo mondo. La loro musica carica di suggestioni ha una gradevolezza ed una intensità tale da arrivare dritta al cuore come raramente accade. Ascoltare un loro concerto o un loro disco è una esperienza irresistibile. L’unione di due culture apparentemente agli antipodi, quella argentina e quella giapponese, da qui origine ad un mix sensazionale dove la passione , il calore ed il ritmo della musica latino/americana si fondono magistralmente con la raffinatezza e l’eleganza della tradizione musicale del SolLevante. Il risultato è da lasciare senza fiato. (Il giradischi.com).

Raccomandati di ferro da sua Sardità Paolo Fresu, autore delle note, che li definisce senza mezzi termini un “vero gruppo contemporaneo”, abile in un “gioco musicale coerente, coraggioso e innovativo”, di Gaia Cuatro sono forse meno pregnanti questi ultimi due aspetti, certamente di primo piano i grandi spunti di freschezza di questo gruppo “liberato” e che non difetta di un certo humour, conferito tangibilmente dalla vivace violinista Aska Kaneko, il cui strumento indossa, con grande verve, una solarità pop libera da ingombri classicisti, e di certo dal passionale piano argentino di Gerardo Di Giusto, che sui ritmi sferzanti del tango calza uno spirito affine anche alla danza brasiliana. Motori instancabili, il basso di Carlos Bruschini e le percussioni dell’agguerrito Tomohiro Yahiro completano le due distanti e molto assortite metà di una formazione attiva sulla scena europea, e con una sua vita propria sulla ricettiva scena giapponese. (content. suono.it)

Una sezione dedicata al mitico gruppo Gaia Cuatro, paladini di una musica che unisce il misticismo, la raffinatezza e l’eleganza giapponese, alla gioia, al ritmo, alla passione e all’orgoglio tipicamente argentini.

Biglietto intero 16€

ridotto soci Filmstudio 90, Arci, over 65, under 18 14€

Prevendita online: https://www.liveticket.it/filmstudio90/

Per maggiori informazioni filmstudio90@filmstudio90.it