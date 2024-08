Il Circolo Arci Mentasti piange Paolo Baj

«Oggi siamo in lutto». Parte così il messaggio dell’Arci Varese – Ticino – Olona per la scomparsa, dopo un periodo di malattia, di Paolo Baj, presidente del circolo Arci Mentasti e membro del direttivo provinciale: «Era un generoso volontario, grande dirigente, amico e compagno – si legge nel commento alla notizia -. Arci Varese – Ticino – Olona, con tutti i circoli, le socie e i soci si stringe attorno alla comunità di Arci Mentasti, alla famiglia e agli amici di Paolo in questo momento di dolore e perdita. Paolo ci lascia troppo presto ma la sua energia, il suo essere a disposizione, il suo credere nelle persone e il saperle motivare ci lasciano un esempio e una luce che saprà illuminare ancora le nostre giornate».

Il funerale sarà mercoledì 14 agosto alle 16.00, nella chiesa parrocchiale si SS Pietro e Paolo a Cantello.