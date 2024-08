In Lombardia da inizio anno rilevate 44 infezioni da Dengue

Sono 44 i casi di Dengue rilevati dal primo gennaio al 5 agosto scorso rilevati dall’Istituto Superiore di sanità in Lombardia. In Italia i casi segnalati sono stati 324, tutti associati a viaggi all’estero, nella quasi totalità in seguito a viaggi nei paesi dell’America Latina ( 68 casi dal Brasile) . L’età media delle persone rimaste infettate dalla zanzara è di 40 anni e nel 51% dei casi si è trattato di donne. Non si registrano vittime.

Nel bollettino dell’ISS si riportano anche 4 casi confermati di Zika Virus (tutti associati a viaggio all’estero, nessun decesso); 8 casi confermati di Chikungunya di cui 3 in Lombardia (tutti associati a viaggi all’estero, età mediana di 51 anni, 50% di sesso maschile e nessun decesso); nessuno, invece, dei 31 casi confermati di infezione neuro-invasiva – TBE è stato rilevato nella nostra regione (29 casi autoctoni e 2 associati a viaggio all’estero, età mediana di 55 anni, 74% di sesso maschile e nessun decesso); 47 casi confermati, di cui 2 in Lombardia, di Toscana Virus (tutti autoctoni, età mediana di 53 anni, 66% di sesso maschile e nessun decesso). Per il virus Zika non si forniscono le residenze per evitare problemi di privacy dati i casi esigui.

Si registra, infine, un’infezione animale in provincia di Varese nell’ultimo bollettino dedicato all’infezione West Nile. I casi tra gli uomini registrati nell’ultima settimana di luglio sono stati 15. Dall’inizio di maggio, quando è partita la sorveglianza, e infezioni sono state 28 di cui 1 nella forma neuro invasiva in Lombardia. In provincia di Varese nell’ultima settimana di luglio, le verifiche condotte dal personale veterinario di Ats Insubria ha rivelato un’infezione in animali m non è specificato di quale vettore si sia trattato.