Incendio alla discarica di Mozzate, Giovinazzo (Sinistra italiana): “Si faccia chiarezza”

Gianluca Giovinazzo, segretario di Sinistra italiana Como interviene sull’incendio che ha interessato la discarica di Mozzate sabato 10 agosto.

«Lo spaventoso incendio – commenta Giovinazzo – che ha colpito la più grande discarica regionale gestita da Econord nel territorio del comune di Mozzate richiede trasparenza e interventi immediati per garantire la salute dei cittadini. Si tratta di una discarica enorme per dimensioni (che serve l’intera Lombardia) e che è monitorata 24 ore su 24».

«Si chiede, pertanto, che si faccia immediatamente chiarezza sulle cause dell’incendio e – aggiunge il segretario – che l’Arpa renda pubblici i dati sulla qualità dell’aria nella zona anche nei giorni successivi all’incendio. Non basta infatti tranquillizzare la cittadinanza sul fatto che non ci siano pericoli per la salute ma è necessario, altresì, agire con la massima trasparenza perchè la salute dei cittadini e la salubrità dell’ambiente hanno la priorità su tutto il resto».