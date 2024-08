Incidente tra auto e bici a Meda, grave un ragazzino di 13 anni portato in ospedale con l’elisoccorso

Soccorsi in azione nel primo pomeriggio a Meda, dove poco prima delle 15 un 13enne è rimasto coinvolto in un incidente con un’auto mentre percorreva viale Francia in sella alla sua bicicletta.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente, in cui il ragazzino è rimasto gravemente ferito, riportando un serio trauma cranico. Soccorso dai sanitari sul posto è stato poi trasportato con l’elisoccorso all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Sul posto per i rilievi dell’incidente i Carabinieri e la Polizia locale di Meda.