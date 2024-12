Serie C, Renate – Pro Patria: la partita in diretta

Il girone di ritorno inizia con il derby dei felini lombardi, che vede contrapposti i tigrotti di Busto Arsizio e le pantere nere brianzole. La Pro Patria scende in campo oggi – sabato 21 dicembre – ospite a Meda in casa del Renate. Dopo appena 18 punti in 19 gare, validi per il sedicesimo posto, i tigrotti devono tirare una riga con il passato e dare una svolta al campionato già prima delle feste, mentre il Renate – squadra solidissima in difesa (15, come i goal fatti) eccezion fatta per il poker subito contro l’Atalanta – cerca la decima vittoria della stagione per consolidare una buona posizione in classifica – attualmente è sesta – e mettere in cassaforte il prima possibile il post-season ai playoff.

Fischio di inizio alle 15