Inseguimento per le vie di Lonate Pozzolo. Ventiduenne arrestato dai carabinieri per spaccio

È stato arrestato nel weekend a Lonate Pozzolo, dopo 11 km di fuga in auto, il 22enne marocchino che questa mattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio Giulia Pulcina con le accuse di spaccio di droga e di resistenza a pubblico ufficiale per le quali ha rimediato un anno di reclusione senza sospensione condizionale della pena.

Il giovane era stato sorpreso dai carabinieri mentre cedeva una dose e quando i militari della stazione lonatese hanno cercato di fermarlo lui ha pensato di bene di darsi alla fuga a bordo di un’auto che risultava intestata ad una donna prestanome (a suo nome, infatti, sono registrate 122 auto). L’inseguimento si è poi concluso quando l’auto ha sbandato ed è andata a sbattere contro il muro di cinta di una casa.

Questa mattina il ragazzo ha deciso di rispondere alle domande del giudice e ha spiegato di essersi messo a spacciare perchè senza lavoro. Ha anche spiegato che la droga (circa 30 grammi tra hashish e cocaina) non era sua ma non ha fornito indicazioni utili su chi gliel’avrebbe data.

Di fronte alla rinuncia al patteggiamento il pm Nicoletta Matricardi ha chiesto la condanna che è arrivata poco dopo con rito abbreviato: 8 mesi per la resistenza e 4 per lo spaccio. In attesa che la sentenza diventi definitiva (a meno che l’imputato non faccia ricorso in appello) è stato sottoposto all’obbligo di firma.