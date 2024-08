La Caronnese lancia la campagna abbonamenti 2024-2025

E’ partita la campagna abbonamenti della Caronnese per la stagione 2024/2025.

«Prezzi popolari – spiegano dalla società – con un risparmio fino al 50% sul singolo biglietto, un costo mai visto prima».

Nel pacchetto sono comprese tutte le 17 partite in casa del campionato di Eccellenza della squadra guidata da Michele Ferri con l’obiettivo di avere il “Comunale” pieno di sostenitori.

L’abbonamento per la tribuna rossa centrale coperta è di 150 euro con posti limitati. Per la tribuna blu laterale coperta il costo è di 100 euro. Confermato, come la passata stagione, anche uno sconto extra per gli over 65 e per tutti i tesserati della Caronnese a cui è stato riservato un abbonamento a soli 75 euro (poco più di 4 euro a partita).

A tutti gli abbonati verrà regalata la Rossoblù Card che darà la possibilità di avere delle convenzioni esclusive grazie agli sponsor della Caronnese. È possibile sottoscrivere l’abbonamento a partire dal 28 agosto ogni giorno dalle 17 alle 19 da lunedì a venerdì in segreteria allo Stadio Comunale di Corso della Vittoria a Caronno Pertusella e durante tutte le partite presso la biglietteria.