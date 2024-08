La FeralpiSalò vince 2-0 ma il Varese tiene testa e cresce

È un Varese che dà segni di crescita, sia sotto l’aspetto fisico, sia per compattezza e idee di gioco. A Salò, contro una squadra appena retrocessa dalla Serie B e con ambizioni importanti per la Serie C, i biancorossi – che perdono 2-0 – vengono colpiti a freddo dal gol di Voltan al 3′ e poi nel finale da Diop, ma giocano una gara di buona personalità, tanto che negli ultimi minuti il gol sarebbe anche meritato, se non fosse che Banfi per due volte non riesce e battere Lovato. Restano comunque indicazioni positive da questa prima trasferta stagionale. Gubellini e Daqoune, seppur non ancora al meglio, hanno fatto buone cose, così come la difesa è sembrata più unita e compatta. A centrocampo D’Iglio sembra aver già preso in mano le chiavi del gioco. Se si vuole cercare il pelo nell’uovo, forse i due gol sono stati presi con un po’ troppa leggerezza, ma questo è un aspetto che in gare “vere” non dovrebbe ripetersi.

Ora i biancorossi sono attesi da qualche test meno impegnativo: in programma sabato 10 agosto la sfida all’Ispra neo promossa in Eccellenza e più avanti alla Vergiatese, sempre di una categoria inferiore al Varese. Mister Roberto Floris può dirsi soddisfatto, la sua mano inizia a vedersi e le premesse sembrano incoraggianti.

NOTAZIONI TATTICHE

Dopo il test di sabato scorso contro l’Atalanta Under23 (leggi qui) il Varese affronta la seconda amichevole stagionale al “Lino Turina” di Salò contro la FeralpiSalò retrocessa dalla Serie B e pronta ad affrontare il campionato di Serie C da protagonista. I biancorossi di mister Roberto Floris scendono in campo con un 3-5-1-1 che vede Piras tra i pali, Molinari, Mikhaylovskiy e Ropolo in difesa e D’Iglio in mediana con Malinverno e Valagussa mezzali. Sulle fasce Ferrieri a destra e Giorgi – giovane di proprietà Feralpi – a sinistra mentre Maccioni agisce alle spalle di Gubellini.

Squadra che cambia volto nella ripresa con Vitofrancesco a destra, Ferrieri che scala a sinistra, ma soprattutto l’inserimento di due punte come Barzotti e Banfi in attacco al posto di Maccioni e Gubellini. Formazione più esperta che però esce dagli standard richiesti in Serie D per le regole degli under.

LA DIRETTA DELLA GARA