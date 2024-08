Il cordoglio del Sindacato autonomo polizia penitenziaria per la morte di D’Ettore

Donato Capece, segretario generale del Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria), si unisce al cordoglio per la morte di Felice Maurizio D’Ettore, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Il Sindacato autonomo polizia penitenziaria piange la scomparsa di Felice Maurizio D’Ettore, professore universitario e già parlamentare, presidente del Collegio di Garante Nazionale ei diritti delle persone private della libertà personale. Il Presidente D’Ettore, durante il suo pur breve incarico, è sempre stato attento e sensibile alle criticità diffuse delle carceri italiane e del personale di Polizia Penitenziaria che in esse lavorano. È per questo che abbiamo avuto modo di apprezzarlo.

La Segreteria Generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE e gli iscritti tutti esprimono sincero cordoglio ai familiari e ricordano in Felice Maurizio D’Ettore la tenacia e la caparbietà di un uomo delle Istituzioni che alle chiacchere, rispetto ai problemi delle carceri, ha preferito i fatti e gli atti concreti.

Donato Capece, segretario generale del Sappe