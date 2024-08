È morto Felice Maurizio D’Ettore, Garante dei detenuti. È stato docente di diritto all’Insubria

È morto giovedì in Calabria a causa di un malore, Felice Maurizio D’Ettore, docente universitario, Garante nazionale dei detenuti ed ex parlamentare nelle fila di Fratelli d’Italia. Aveva 64 anni.

Professore di diritto privato, ha insegnato all’Università di Firenze e per molti anni, anche come docente associato alla facoltà di economia dell’Università dell’Insubria a Varese. Viveva ad Arezzo ma era molto conosciuto anche nel Varesotto per il suo ruolo accademico.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio ha espresso “il più profondo cordoglio per la perdita incolmabile di D’Ettore – ha dichiarato in una nota -. Ne ricorda con commozione l’integrità morale e la grande preparazione intellettuale, manifestata anche nella sua ultima funzione quale Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Tutti ci stringiamo commossi attorno alla famiglia con l’affetto più profondo e la gratitudine per tutto quello che ci ha dato”.

«Maurizio è stato a Varese come professore universitario dalla fine degli anni Novanta al 2005 e in quel periodo sono stato il suo assistente – ricorda l’avvocato varesino e consigliere comunale Domenico Marasciulo, autore con D’Ettore di due libri in materia giuridica -. Successivamente abbiamo continuato a lavorare insieme nell’ambito della ricerca e stavamo tuttora collaborando. Era molto carismatico, un uomo di un’intelligenza straordinaria, con una mente libera dal giudizio e dalle valutazioni. Per lui non c’erano concetti insuperabili e idee che non potessero essere riviste o superate».

