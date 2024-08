La Pallacanestro Varese sospende Okeke per gravi motivi legati alla sua vita privata

Fulmina, anzi bomba a ciel sereno in casa Pallacanestro Varese. La società ha di fatto sospeso Leonardo Okeke per motivi molto gravi, seppure non specificati, visto che il comunicato emesso in tarda serata di venerdì fa riferimento anche a eventuali indagini di natura giudiziaria.

La società fa riferimento a “fatti relativi alla vita privata” del giovane pivot che si apprestava a vivere la seconda stagione in biancorosso. Okeke è in prestito da Milano ed è reduce da un gravissimo infortunio dal quale si era ormai ripreso quasi del tutto, tanto da tornare in campo nelle ultime partite del campionato scorso.

Quello in arrivo doveva essere il torneo del ritorno a pieno titolo tra i grandi del basket per un giocatore considerato da anni un prospetto di interesse nazionale nel suo ruolo. E Luis Scola si era speso in prima persona perché Okeke – che ha 21 anni, è nato a Monza ed è esploso a Borgomanero – potesse occupare un posto di rilievo nella squadra ora affidata a coach Herman Mandole.

Ora però la notizia diffusa dalla Pallacanestro Varese getta ombre pesanti sul suo futuro: non solo il club del presidente Toto Bulgheroni spiega di essere in attese di eventuali indagini giudiziarie, ma ha anche spiegato di volere eventualmente collaborare in questo senso. Tra l’altro in casa Openjobmetis i comportamenti “fuori luogo” (figuriamoci quindi quelli illeciti) sono stati banditi da tempo come accadde per l’allenatore Johan Roijakkers, silurato proprio per motivi disciplinari mai del tutto spiegati.

Lo stop forzato a Okeke tra l’altro riapre per forza di cose il sondaggio su un mercato che pareva ampiamente concluso. Per come è costruita la squadra, è ora necessario pensare a un pivot italiano (e tra l’altro Varese ha lasciato andare Ulaneo, sotto contratto: si è accasato a Scafati). In linea teorica un nome non del tutto accasato ci sarebbe: Guglielmo Caruso, non ancora sicuro di rimanere a Milano e per questo già accostato ad altre squadre nel recente passato. Di certo a questo punto, il compagno di reparto di Kao Akobundu-Ehiogu non sarà Leonardo Okeke.