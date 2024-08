La preside Fiorello Casciato saluta il Galilei di Legnano: “Trasformate i vostri sogni in successi”

Cambio di dirigenza al Galilei di Legnano. Dopo due anni di dirigenza, il 1° settembre 2024, la preside Fiorella Casciato rientra a Roma, in servizio al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si interrompe così con un anno di anticipo il suo impegno alla guida del liceo legnanese. (La dirigente al centro nella foto insieme a un gruppo di studenti che ha partecipato a un progetto europeo).

Alla guida della scuola arriverà, nel ruolo di dirigente scolastico reggente, la professoressa Monica Fugaro, preside dell’ Istituto Comprensivo Statale “Viale Legnano Parabiago” che conosce bene il territorio dove svolge da diversi anni la sua professione.

Al termine di due anni di direzione, la professoressa Casciato ha colto l’occasione per condividere con l’intera comunità scolastica una breve riflessione sulla sua esperienza professionale al liceo Galilei che definisce «appassionante e gratificante». Dalla lettera, pubblicata sul sito internet della scuola, emerge una visione di scuola «che pone al cuore dei processi decisionali il successo formativo di ciascuno studente, fine e misura di ogni pianificazione scolastica, sulla base di un modello di inclusività ad ampio spettro, capace di non lasciare indietro nessuno e di coltivare i talenti di ciascuno».

Per le soddisfazioni e i successi derivanti da una concreta progettualità, anche di respiro europeo e internazionale, la dirigente ringrazia i docenti, il personale del Liceo e tutti i rappresentanti degli enti istituzionali, delle organizzazioni sindacali, delle forze dell’ordine e delle realtà associative del territorio legnanese e zone limitrofe, con la convinzione che «la crescita di una comunità scolastica sia legata alla sua capacità di porsi in un rapporto osmotico con il proprio territorio, attraverso virtuose sinergie con tutti gli attori della più ampia comunità socio-economica e culturale che gravita intorno ad essa».

Il suo pensiero più emozionato lo rivolge però alle studentesse e studenti del Liceo Galilei a cui augura “un bellissimo percorso di scuola e di vita, in cui ogni sogno si trasformi in un successo, ogni inciampo in un desiderio di ripresa e ogni ripartenza in una sfida entusiasmante”.

Per il testo integrale della lettera di saluto, cliccare qui

Legnanonews saluta e augura il meglio alla dirigente scolastica Fiorella Casciato per questo nuovo percorso professionale, ringraziandola per avere collaborato con la testata sempre con la finalità di comunicare i progetti della scuola e dare spazio agli studenti e ai loro talenti.