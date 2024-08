La Pro Loco di Olgiate Olona come luogo di aggregazione nel deserto di Ferragosto. Il grazie del sindaco

Come ogni anno ad agosto le città si svuotano, in questa occasione il sindaco Giovanni Montano e l’Amministrazione Comunale di Olgiate Olona colgono l’occasione di ringraziare la Pro loco e i suoi volontari per il prezioso servizio

svolto nella settimana di Ferrragosto sino ad oggi martedì 20.

Oggi, infatti, si conclude un grande impegno, che ha portato tante persone nella accogliente sede ProLoco, nel suo bel giardino all’ombra di un importante albero, dove è stato creato un servizio di aggregazione per le persone, un momento sociale prezioso, offrendo un punto di riferimento per tutti in un periodo in cui molti, quasi tutti, gli esercizi e le attività erano chiuse.

La prima colazione, l’aperitivo, quattro chiacchiere, lo stare insieme proposto dalla ProLoco ha mantenuto vivo il centro del paese.

«L’impegno della Pro loco e dei suoi volontari ha dato alla nostra comunità un luogo di ritrovo e socialità, contribuendo a mantenere viva Olgiate Olona anche in un momento in cui molte attività erano sospese. Un ringraziamento particolare va al Presidente della Pro loco, Artemio Paletti, e a tutti i volontari che, con grande dedizione, hanno reso possibile questa preziosa iniziativa per la nostra cittadinanza».

Così ha dichiarato il sindaco Montano che continua: «La Pro loco rappresenta da sempre un pilastro fondamentale per la nostra comunità, promuovendo iniziative che non solo offrono servizi utili, ma che riescono a far vivere e animare il nostro paese. È grazie anche al loro costante impegno che Olgiate Olona può contare su momenti di aggregazione e condivisione che rafforzano il senso di comunità e appartenenza. Oggi, 20 agosto, si conclude questa settimana con grande soddisfazione, consapevoli che grazie a iniziative come queste la nostra comunità si rafforza e cresce. Il nostro ringraziamento va dunque a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo, con la partecipazione e a coloro che, con il loro impegno, hanno reso più vivace e accogliente la nostra città».