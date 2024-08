La Pro Patria ancora all’attacco: Giovanni Terrani torna in bianco-blu

A distanza di 9 anni dall’ultima partita, era il 30 maggio 2015 – giorno in cui la Pro Patria perdeva lo spareggio retrocessione contro il Lumezzane – Giovanni Terrani riabbraccia il bianco-blu di Busto Arsizio con un contratto biennale fino al 2026.

Oltre ai colori dei tigrotti, l’attaccante classe 1994, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha vestito le maglie di Lucchese, Perugia (Serie B), Piacenza, Bari, Como, Padova e, infine, Trento, squadra con cui l’anno scorso ha collezionato 34 presenze e un gol, messo a segno proprio contro la Pro Patria nel turno infrasettimanale di ottobre.

Il gol realizzato nella porta dello Speroni di Busto Arsizio è stato forse un segnale premonitore del ritorno nella Manchester di Lombardia, questa volta non più come giovane promessa ma come guida e punto di riferimento, in particolare per quanto riguarda l’esperienza, nella rosa che il direttore sportivo Sandro Turotti sta costruendo.

Oltre al calciatore Vigevano, che potrà svariare su tutto il fronte d’attacco, nel suo 3421 Colombo potrà contare dalla trequarti in giù anche su Mehic, Citterio, Pitou, Toci e Curatolo, impiegati ieri nel test amichevole vinto in casa dell’AlbinoLeffe.