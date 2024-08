La raccolta rifiuti a Busto Arsizio anticipa a causa del caldo

Temperature elevate, il servizio di raccolta rifiuti di Agesp anticipa.

In considerazione delle condizioni climatiche con temperature particolarmente elevate che si stanno registrando e in accordo con le raccomandazioni formulate al riguardo dagli organi preposti le attività relative al servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti e di spazzamento stradale verranno, da domani 2 agosto 2024 e per tutto il mese, anticipate rispetto al consueto orario, per consentire ai lavoratori sul territorio di non dover operare nelle ore più calde della giornata.

Si raccomanda, pertanto, all’utenza delle zone di raccolta diurna di esporre i sacchi e i bidoni delle varie frazioni dei rifiuti tra le ore 22.00 del giorno precedente e le ore 5.30 (non oltre) del giorno di raccolta.