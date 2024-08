La rassegna “antichi organi” fa tappa a Graglio con il concerto di Riccardo Cova

Per la 44esima edizione della rassegna “Antichi organi – Patrimonio d’Europa”, questa sera, giovedì 8 agosto nella chiesa dei SS Gervaso e Protaso nella frazione di Graglio di Maccagno con Pino e Veddasca ci sarà il concerto di Riccardo Cova che si esibirà all’organo Giuseppe Valli 1848 ceduto alla comunità di Raglio nel 1877.

Riccardo Cova, classe 2004, fin dall’età di 9 anni si dedica allo studio dell’organo, iniziando come autodidatta. Ha frequentato il Liceo Musicale di Varese, dove ha studiato organo, pianoforte, corno francese e altre materie di carattere teorico-musicale come armonia, storia della musica, armonia, analisi e composizione, canto corale e musica da camera. Studia attualmente al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano nella classe di organo di S. Molardi. Svolge attività concertistica in Italia e in Svizzera.

PROGRAMMA

GIROLAMO FRESCOBALDI (1583–1643)

Toccata avanti la messa delli Apostoli

Canzona in sol minore dalla messa della Madonna

DOMENICO ZIPOLI (1688–1726)

All’Elevazione n. 2

Canzona in sol minore

DIETRICH BUXTEHUDE (1637–1707)

Ciaccona in mi minore

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750)

Fantasia e fuga in la minore BWV 904

VINCENZO PETRALI (1830–1889)

Sonata per l’offertorio in do minore

POLIBIO FUMAGALLI (1830–1900)

Marcia campestre

VINCENZO PETRALI

Marcia per dopo la messa

FELICE MORETTI (1791–1863)

(P. Davide da Bergamo)

Elevazione in re minore

LUIGI GHERARDESCHI (1791–1871)

Gran marcia per organo

VINCENZO PETRALI

Sonata finale dalla Messa Solenne per organo solo

Il concerto inizierà alle ore 21.