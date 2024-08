La Svizzera vieterà le pellicce ottenute infliggendo sofferenze agli animali

Dalla Svizzera un segnale importante per la protezione degli animali. Nella seduta del 21 agosto 2024 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sul controprogetto indiretto all’Iniziativa pellicce. In questo modo intende vietare l’importazione, il transito e il commercio di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali. Il divieto sarà inserito nella legge federale sulla protezione degli animali.

Il 10 aprile 2024 il Consiglio federale ha raccomandato di respingere l’iniziativa popolare «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Per dare seguito a questa importante questione, ha deciso di contrapporre all’Iniziativa pellicce un controprogetto indiretto che prevede di inserire il divieto di importazione e di commercio di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali nella legge federale sulla protezione degli animali. Sancendo per legge il divieto di commercio all’interno della Svizzera, il controprogetto fa un passo avanti rispetto all’iniziativa popolare, la quale prevedeva soltanto il divieto di importazione.

In Svizzera, in futuro, le pelliccerie, i negozi di abbigliamento e i rivenditori online, al momento dell’acquisto di prodotti di pellicceria, dovranno chiarire il relativo metodo di produzione e fornire la prova che tale metodo non abbia inflitto sofferenze agli animali. Nonostante l’attuale obbligo di dichiarazione delle pellicce richieda solo informazioni su specie animale, provenienza e metodo di produzione, il settore delle pellicce e il commercio al dettaglio sono ben lungi dal rispettarlo. Solo nel 2023, la Confederazione ha contestato la caratterizzazione in circa il 60 % dei punti vendita ispezionati. Per questo motivo, in futuro, le pellicce e i prodotti di pellicceria importati e commercializzati illegalmente saranno ritirati dalla circolazione e i trasgressori perseguiti.

La consultazione sul controprogetto indiretto all’Iniziativa pellicce inizia il 21 agosto e durerà fino al 22 novembre 2024. Il controprogetto indiretto sarà presentato al Parlamento nell’estate del 2025.