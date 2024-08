Lavori per consolidare la frana in località Cantine: chiude la statale tra Porto Ceresio e Brusimpiano

Il Comune di Porto Ceresio informa che a breve inizieranno i lavori definitivi per la sistemazione del versante franato lo scorso anno in zona Cantine in prossimità della “roccia rossa”, sulla statale 344 tra Porto Ceresio e Brusimpiano.

Vista la complessità dell’intervento e il pericolo sia per gli operatori che per gli utenti del tratto di strada interessato, la statale 344 sarà chiusa al transito da lunedì 9 settembre fino a venerdì 20 settembre in orario diurno, dalle 8 alle 17.

«E’ sicuramente un disagio per automobilisti e cittadini ma non avevamo scelta – spiega il sindaco di Porto Ceresio Marco Prestifilippo – Oltre a garantire la sicurezza per chi lavora e per chi transita, la chiusura della strada permetterà di ridurre il più possibile i tempi dell’intervento».

Il transito tra Porto Ceresio e Brusimpiano sarà però possibile: il tratto di strada interessato dai lavori può infatti essere “bypassato” facendo il giro da Cuasso al Lago.