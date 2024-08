Lavori sulla Lugano-Ponte Tresa, scattano i lavori sul trenino dei frontalieri

Partono i lavori di manutenzione della linea Lugano-Ponte Tresa, il treno usato anche da molti frontalieri.

Come di consuetudine, i lavori di manutenzione devono essere svolti con continuità per la sicurezza di tutti, anche se questo porta a dei disagi per via della chiusura di alcune tratte ferroviarie per giorni.

A partire dalle 21:00 di oggi, martedì 6 fino a giovedì 15 agosto, saranno previste delle interruzioni per motivi legati ai lavori di manutenzione sulla tratta tra Magliaso e Cappella Agnuzzo.

In questo caso però saranno garantiti i trasporti con bus navetta e pulmini, con orari e fermate diverse.

Da oggi fino a giovedì 15 agosto, saranno completamente soppressi tutti i treni della tratta ferroviaria Ponte Tresa- Magliaso. Ma niente panico, perché è comunque previsto un trasporto sostitutivo mediante bus navetta, sui quali però non sarà possibile portare le bicilette.

Inoltre la fermata di Caslano sarà segnalata e spostata sulla strada cantonale, e a Magliaso tutti i treni partiranno dal binario 1.

Tutte le comunicazioni di servizio qui.

Lavori da Ponte Tresa a Cappella Agnuzzo

Da venerdì 9 a domenica 11 agosto, anche la tratta ferroviaria tra Ponte Tresa e Cappella Agnuzzo subirà dei cambiamenti per via dei lavori di manutenzione. Anche in questo caso saranno previsti dei bus navetta e pulmini, sui quali non si potranno trasportare le bicilette.

Per quanto riguarda le varie fermate, quella di Magliaso Paese verrà soppressa senza alcun servizio previsto, quella di Agno verrà spostata in Piazza S. Provino e quelle di Serocca, Bioggio e Bioggio Molinazzo saranno segnalate e garantite, tramite un servizio spola con arrivo e partenza da Agno.

Ulteriori dettagli sull’organizzazione delle corse dei servizi sostitutivi si possono trovare sul sito www.flpsa.ch.