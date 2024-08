Le chiusure autostradali in A8 e A9 dal 26 al 29 agosto

Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 26 E MARTEDI’ 27 AGOSTO, CON ORARIO 22:00-5:00

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e Lainate Arese, verso Milano.

L’area di servizio “Villoresi ovest” sarà chiusa con un’ora di anticipo rispetto alla chiusura del tratto. Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A9 verso Chiasso, uscire allo svincolo di Origgio, al km 14+350, immettersi sulla SS233 Varesina in direzione Milano, immettersi sula A52 Tangenziale nord allo svincolo di Baranzate, proseguire verso Rho ed entrare in A8 attraverso il nodo Fiera, al km 2+200.

In ulteriore alternativa, si potrà anticipare l’uscita allo svincolo di Legnano, al km 16+300, immettersi sulla SS33 del Sempione seguendo le indicazioni per Milano, proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza, per entrare in A8 in direzione Milano;

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, al km 16+300.

Sulla A8 Milano-Varese, nelle due notti di lunedì 26 e martedì 27 agosto, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Milano, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di stazione.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Busto Arsizio, al km 24+500.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso/Como, il ramo di allacciamento sulla A8, verso Milano.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire allo svincolo di Legnano, al km 16+300, immettersi sulla SP527 verso Busto Arsizio e sulla SS33 del Sempione, in direzione Milano, proseguire poi su R37 Raccordo Fiera Milano verso Monza, per poi entrare in A8 verso Milano.

In ulteriore alternativa, si potrà anticipare l’uscita allo svincolo di Origgio, al km 14+350, proseguire sulla SS233 Varesina verso Milano, entrare sulla A52 Tangenziale nord di Milano attraverso lo svincolo di Baranzate in direzione Rho e immettersi in A8 dal nodo Fiera Milano.

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 28 E GIOVEDI’ 29 AGOSTO, CON ORARIO 22:00-5:00

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Fiera e l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Varese. L’area di servizio “Villoresi est” sarà chiusa con un’ora di anticipo rispetto alla chiusura del tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Milano verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Fiera di Milano, immettersi sull’R37 Raccordo Fiera di Milano in direzione Rho/SS33 del Sempione, percorrere la SS33 del Sempione seguendo le indicazioni per Varese con ingresso in A8 allo svincolo di Legnano;

da Milano verso Como/Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Fiera di Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, uscire dallo svincolo di Baranzate, proseguire sulla SP233 Varesina in direzione Varese, per entrare sulla A9 Lainate-Como-Chiasso allo svincolo di Origgio;

-saranno chiusi, contestualmente, i rami del Raccordo Fiera (R37), per chi proviene da Rho verso Varese/Chiasso e Milano e per chi proviene da Monza in direzione di Varese/Chiasso.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Rho verso Varese, proseguire sulla A52 verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare sulla A52 verso Rho, percorrere poi R37 Raccordo Fiera verso Rho e la SS33 del Sempione verso Varese, per entrare in A8 a Legnano;

da Rho verso Chiasso, proseguire sulla A52 verso Monza, uscire a Baranzate, percorrere la SP233 Varesina, per entrare sulla A9 Lainate-Como-Chiasso allo svincolo di Origgio;

da Rho verso Milano, proseguire sulla A52 verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare sulla A52 verso Rho, per poi immettersi sulla A8 in direzione di Milano attraverso il nodo Fiera Milano;

da Monza verso Varese, proseguire sul Raccordo Fiera R37 verso Rho, percorrere la SS33 del Sempione, per entrare in A8 a Legnano;

da Monza verso Chiasso, uscire a Baranzate, percorrere la SP233 Varesina, per entrare sulla A9 allo svincolo di Origgio.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione e manutenzione gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 26 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 27 AGOSTO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

Si precisa che, per chi proviene dalla A59 Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Milano e rientrare in A9 alla stazione di Fino Mornasco;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso fino a raggiungere la dogana cittadina.

In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

In alternativa si consiglia:

verso Lainate: entrare a Fino Mornasco;

verso Chiasso: seguire le indicazioni per Chiasso.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 27 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 28 AGOSTO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 28 E GIOVEDI’ 29 AGOSTO, CON ORARIO 22:00-5:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro verso Lainate, entrare a Fino Mornasco.