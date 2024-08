Le scuole materne di Busto Arsizio aprono in anticipo: “Misura concreta per le famiglie”

L’Amministrazione Comunale, sempre attenta alle esigenze delle famiglie, ha deciso di anticipare l’apertura delle scuole dell’Infanzia comunali a lunedì 2 settembre. (foto di repertorio)

Una scelta che nasce dalla volontà di offrire un sostegno concreto alle famiglie, specialmente in un periodo dell’anno particolarmente delicato, e si realizza grazie alla collaborazione attiva tra educatori, rappresentanze sindacali e uffici, che hanno lavorato sinergicamente per rispondere a una necessità molto sentita da genitori e famiglie.

L’assessore alle Politiche educative, Daniela Cerana, sottolinea l’impegno e la dedizione con cui tutte le parti in causa hanno lavorato per poter accogliere i bambini con qualche giorno di anticipo rispetto al solito: “desidero ringraziare tutti coloro che si sono attivati per fare in modo che le famiglie possano contare su un servizio educativo fondamentale sin dai primissimi giorni di settembre, si tratta di un’azione concreta che, ne sono certa, sarà apprezzata e sarà utile a supportare l’organizzazione familiare nei giorni complicati del rientro al lavoro dopo le ferie estive”.