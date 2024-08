L’incendio di auto e moto si espande alla casa, due intossicati a Lonate Pozzolo

Paura a Lonate Pozzolo giovedì 8 agosto. Alle ore 18:15 una chiamata di soccorso ha mobilitato un grande dispiegamento di soccorritori per via di un incendio che si stava sviluppando nel giardino di un’abitazione.

I vigili del fuoco sono intervenuti in forze con due autopompe, un’autobotte e e un’autoscala per spegnere il rogo che è partito da un’autovettura e da una moto posteggiate nei pressi di un’abitazione, che a sua volta è stata interessata dall’incendio.

Grazie al tempestivo intervento dei pompieri la casa ha riportato solo dei danni al locale taverna.

Paura però per due persone -di cui una disabile- che sono rimaste intossicate e sono state trasportate in ospedale per accertamenti.