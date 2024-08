Lo spettacolo dei fuochi d’artificio chiude la Festa di Monate

Con la magia dei fuochi d’artificio che si specchiavano nel lago di fronte a una spiaggia gremita di visitatori, la sera di lunedì 5 agosto si è chiusa la 60ª Festa di Monate: una delle feste più caratteristiche che animano le rive del piccolo specchio d’acqua nei mesi estivi.

Galleria fotografica I fuochi d’artificio illuminano la Festa di Monate 4 di 18

Se i fuochi d’artificio di chiusura rappresentano il culmine della festa, questa manifestazione storica non è certo a corto di altri momenti caratteristici, capaci di coinvolgere tante persone da dentro e fuori Travedona Monate, come la Cuccagna: la gara goliardica che attira tanti visitatori pronti a cimentarsi in questa sfida di equilibrio al lido della Canottieri Monate.

Da Monate alle Olimpiadi

Durante la serata di lunedì, l’amministrazione comunale di Travedona Monate ha colto l’occasione per premiare con una targa Davide Verità, atleta della Canottieri Monate appena tornato dalla sua prima esperienza alle Olimpiadi, dove ha gareggiato nell’Otto. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Angelo Fiombo, l’assessore allo sport Stefano Baranzini e il presidente della Canottieri Monate Stefano Binda.

«La notte prima della gara – ha raccontato Davide Verità – ero completamente rilassato. Ho cominciato a sentire la tensione appena abbiamo messo la barca in acqua, il momento giusto per trasformarla in energia per la gara. L’ansia di partecipare a un’olimpiade non si prova in nessun altro tipo di gara».

«Siamo veramente orgogliosi – ha sottolineato Baranzini – di avere in paese una società sportiva come la Canottieri di Monate: una realtà con alle spalle 50 anni di successi formata da 120 atleti che ogni anno si impegnano a dar vita alla Festa di Monate».

«Quest’anno – ha aggiunto Binda – abbiamo avuto un ragazzo alle Olimpiadi, un atleta che partirà per i mondiali e una medaglia d’argento agli europei. Sarà un’annata difficile da ripetere, ma non si può mai dire. Davide è la dimostrazione che se una persona ci crede e si impegna, i risultati si raggiungono. Per questo voglio anche ringraziare il nostro gruppo tecnico, che ha creduto in lui e lo ha aiutato a credere nelle proprie capacità».

La premiazione di Davide Verità