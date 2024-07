Taino saluta Davide Verità, l’atleta di canottaggio è in partenza per le Olimpiadi di Parigi

«In bocca al lupo Davide, Parigi ti aspetta!» Al “Luogo dei Quattro Punti Cardinali” nel Parco di Taino, il consigliere delegato allo sport Stefano Zucchelli e il vicesindaco Dario Baglioni hanno organizzato nella giornata di domenica 21 luglio un saluto a Davide Verità, canottiere tainese in partenza per partecipare alle Olimpiadi di Parigi.

Davide Verità, nato il 31 ottobre 2000 ad Angera, è specializzato nell’Otto (8+), ha iniziato la sua carriera nel mondo del remo per la De Bastiani Angera ed è attualmente tesserato per la Marina Militare. Il suo primo tecnico è stato Giorgio Vesco (nella foto sotto), mentre attualmente è seguito da Francesco Cattaneo. Oltre al canottaggio, Davide pratica ciclismo e si dedica ai videogiochi e al collezionismo nel tempo libero.

«È una grande emozione e sono certo che domani quando sarò là tutto sarà terribilmente vero ed emozionante. Una grande soddisfazione e un onore dopo tanto lavoro e impegno» così Verità durante l’incontro nel pomeriggio di ieri.

Nonostante sia alla sua prima partecipazione olimpica, Davide ha già un ricco palmares giovanile con due ori mondiali nel quattro con, ottenuti rispettivamente nel 2018 (U19) e nel 2021 (U23). Nel 2023 è stato selezionato per l’otto agli Europei di Bled, dove ha ottenuto un quinto posto, e ha partecipato alla sua prima rassegna iridata a livello senior, classificandosi terzo nella finale B del quattro senza. Nel maggio 2024, Davide ha conquistato il biglietto per Parigi superando al fotofinish il Canada nella Final Olympic Qualification Regatta di Lucerna, insieme all’otto maschile azzurro, confermando il suo valore e aggiungendosi al contingente dell’Italremo per i Giochi.

«Da Taino Davide porterà il suo sorriso sincero a Parigi per le Olimpiadi 2024 e già questo per noi è motivo di gioia ed orgoglio: un grande e meritato traguardo per un giovane» ha commentato il vicesindaco Baglioni durante l’incontro al Parco, nel corso del quale è stato accolto dalla sua comunità, che l’ha saluto prima della manifestazione sportiva per eccellenza, quella dei cinque cerchi.

DAVIDE VERITÀ

Disciplina: Canottaggio

Specialità: Otto maschile

Nata: 31 ottobre 2000 ad Angera

Provenienza: Taino

Società: Marina Militare – Canottieri Monate

Olimpiadi disputate: esordiente

PARIGI 2024 – Tutti gli articoli di VareseNews