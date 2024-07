Nicholas Kohl pronto per le prime Olimpiadi: «Una medaglia sarebbe la ciliegina sulla torta»

Partecipare alle Olimpiadi è sempre un’emozione, farlo per la prima volta è un’esperienza che capita una sola volta nella vita. Per Nicholas Kohl la sua occasione sarà Parigi 2024. L’atleta 25enne nato in Svizzera ma residente a Cadrezzate con Osmate e in forze alla Canottieri Gavirate, farà il suo esordio olimpico sul bacino di Vaires-sur-Marne con tre compagni di squadra “veterani” a bordo del “4 senza” dell’Italia.

«L’idea di partecipare alle Olimpiadi all’inizio mi sembrava irreale – racconta Kohl -, ma pian piano sto prendendo consapevolezza. È stata un’ottima stagione per la nostra barca. Siamo appena tornati dal raduno di Piediluco, che è andato molto bene. Siamo preparati e siamo confidenti. Alle Olimpiadi il livello è ovviamente alto, ma siamo consapevoli delle nostre capacità e non vediamo l’ora di iniziare».

Nicholas Kohl gareggerà nel quattro senza e insieme a lui ci saranno altri tre atleti di alto livello, tutti già saliti sul podio olimpico: Matteo Lodo, Giuseppe Vicino e Giovanni Abagnale. «Quando ho incontrato i miei compagni di squadra per la prima volta mi sono sentito un po’ in soggezione – spiega Kohl -, ma gli allenatori mi hanno fatto presto capire che se loro non mi avessero voluto sulla barca, io non ci sarei stato. Si fidano di me, siamo affiatati e ci supportiamo a vicenda».

Tanta emozione, quindi, ma anche una grande determinazione a dare il massimo. «L’obiettivo – aggiunge l’atleta cadrezzatese – è quello di godermi l’esperienza al massimo e fare del mio meglio. Se vincessi una medaglia, sarebbe la ciliegina sulla torta».

Il 4 senza azzurro, Kohl è il primo da destra | foto: Canottaggio.org

Il quattro senza è una delle barche più titolate della storia olimpica azzurra. Se l’unico oro risale addirittura al 1948 (Moioli, Morille, Invernizzi, Faggi), nelle varie edizioni l’Italia si è spesso fatta notare ottenendo in tutto ben nove podi a cinque cerchi. Due gli argenti a Roma 1960 e Sydney 2000 mentre tra i sei bronzi spiccano quelli nelle ultime due edizioni dei Giochi, a Rio e a Tokyo con a bordo sempre Vicino e Lodo.

NICHOLAS KOHL

Disciplina: Canottaggio

Specialità: Quattro senza maschile

Nato: 7 ottobre 1998 a Sorengo (Svi)

Provenienza: Cadrezzate con Osmate

Società: Canottieri Gavirate

Olimpiadi disputate: esordiente

